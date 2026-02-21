Армия Израиля озвучила цель ударов по Ливану

Удар Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Ливану был нацелен на ослабление потенциала ракетных подразделений боевого крыла шиитской организации «Хезболла». Об этом заявила армейская пресс-служба, передает ТАСС.
Утверждается, что удары наносились по трем штабам «Хезболлы» в районе Баальбека на востоке страны. По данным ведомства, в результате атаки были ликвидированы несколько человек из числа ракетчиков «Хезболлы».
«Ракетные подразделения «Хезболла» — это структура, ответственная за запуск ракет и снарядов по территории Государства Израиль, и в последнее время они планировали подобного рода запуски в сторону израильской территории», — говорится в заявлении.
13 февраля израильские войска атаковали шиитское движение «Хезболла» в районе Ат-Тири на юге Ливана. В ЦАХАЛ отметили, что решение было принято в ответ на неоднократные нарушения шиитским движением договоренностей о прекращении огня.
8 января армия Ливана объявила, что завершила первый этап плана по передаче вооружений «Хезболлы» на юге страны под государственный контроль. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в тот же день заявил, что приветствует усилия ливанских властей по разоружению движения, однако считает их недостаточными.
Ранее военные Израиля атаковали тренировочный лагерь «Хезболлы» на юге Ливана.