Иран признал ВВС стран Евросоюза террористическими организациями

Власти Ирана признали военно-воздушные и военно-морские силы Европейского союза (ЕС) террористическими организациями. Это следует из заявления Министерства иностранных дел исламской республики, передает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что решение было принято на основании закона об ответных мерах на признание США Корпуса стражей исламской революции (КСИР) террористической организаций, пояснив, что закон предполагает меры и в отношении других стран, поддержавших решение США.

19 февраля Совет Евросоюза включил КСИР в список террористических организаций.

В тот же день телеканал CBS сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность нанесения удара по Ирану 21 февраля.

По данным газеты The Wall Street Journal, на прошедших в Женеве американо-иранских переговорах Тегеран предложил отправить часть запасов высокообогащенного урана третьей стороне, например России, чтобы снять ключевые опасения Вашингтона по поводу ядерной программы. По данным издания, иранская сторона готова приостановить обогащение на срок до трех лет. Однако администрация Трампа настаивает на полной остановке программы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лавров предостерег США от ударов по Ирану.