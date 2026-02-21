Размер шрифта
Силы западной коалиции покинут военную базу в Сирии

Силы западной коалиции покинут военную базу в сирийской провинции Хасеке
Hussein Malla/AP

Коалиция во главе с США начала вывод своих сил с военной базы «Касрак» на северо-востоке Сирии. Об этом сообщил телеканал Syria TV.

База «Касрак» расположена в окрестностях города Хасеке — административного центра одноименной провинции, населенной преимущественно курдами. Отмечается, что она считалась крупнейшим военным объектом западной коалиции на территории Сирии.

До этого сообщалось, что США начали вывод всех оставшихся военнослужащих из Сирии. Как сообщила газета The Wall Street Journal, речь идет примерно о тысяче американских военных. Предполагается, что процесс вывода войск займет около двух месяцев. Причем подчеркивается, что решение не связано с ростом напряженности между США и Ираном.

15 февраля сообщалось, что сирийские войска взяли под контроль американскую военную базу Аль-Шаддади на северо-востоке страны. В министерстве обороны Сирии уточнили, что это произошло по согласованию с Вашингтоном — после того, как Центральное командование США (CENTCOM) вывело свой контингент с базы Аль-Танф на юге Сирии.

Ранее стало известно, что происходит на военных базах РФ в Сирии после переворота.
 
