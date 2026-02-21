В Будапеште заметили билборды с Зеленским, просительно протягивающим руку

На улицах Будапешта развесили билборды в поддержку общенациональной петиции против финансирования Украины за счет Евросоюза и, в частности, венгерских налогоплательщиков. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

На билбордах изображен украинский президент Владимир Зеленский с протянутой рукой, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и лидер фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер, которые указывают на руку Зеленского. В центре изображен красный знак «Стоп».

«Давайте отправим послание Брюсселю: мы не будем платить!» — написано на плакатах.

20 февраля Венгрия заблокировала одобрение кредита Европейского союза Украине в размере €90 млрд, связав свою позицию с ситуацией вокруг транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба». Поскольку для запуска механизма финансовой помощи требуется единогласие всех 27 государств — членов ЕС, решение Будапешта фактически приостанавливает предоставление Киеву средств, рассчитанных на 2026–2027 годы.

До этого Венгрия и Словакия объявили о прекращении поставок дизельного топлива на Украину из-за отказа Киева поставлять российские энергоносители по нефтепроводу «Дружба». Украина заявила, что нефтепровод в настоящее время поврежден из-за ударов России, однако венгры и словаки подозревают украинцев в обмане. Тем временем правительство Словакии объявило кризисную ситуацию из-за нехватки нефти. Премьер страны Роберт Фицо даже пригрозил остановить поставки электроэнергии Украине. В Киеве же считают, что зависимость Будапешта и Братиславы от российской нефти «похожа на поведение наркоманов». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Венгрии рассказали о возможности «уничтожить» Украину за три недели.