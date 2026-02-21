«Оружие следующего поколения»: США заподозрили Китай в проведении тайных ядерных испытаний

Американская разведка считает, что Китай начал разрабатывать ядерное оружие нового поколения. Ранее аналитики лишь предполагали, что Пекин сосредоточился на создании новых технологий, однако теперь американские чиновники думают, что нашли веские доказательства в пользу этой теории, сообщил CNN. О том, что КНР расширяет и модернизирует свой ядерный арсенал, в США заявляют не впервые. Ранее президент Дональд Трамп говорил, что Вашингтон возвращается к проведению ядерных испытаний, потому что Китай и Россия «проводят тестовые взрывы, но не говорят об этом».

Американские разведывательные службы полагают, что Китай разрабатывает ядерное оружие нового поколения. Об этом сообщил CNN со ссылкой на источники, знакомые с данными разведки США.

По словам собеседников, Китай в июне 2020 года тайно провел ядерное испытание на полигоне Лоп-Нур на северо-западе страны, несмотря на введенный в 1996 году мораторий на подобную деятельность (имеется в виду Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, который Китай подписал в 1996 году, но не ратифицировал; тем не менее Пекин соблюдает его условия), и планировал провести еще несколько экспериментов в будущем. Американская разведка считает, что это говорит о намерениях Пекина создать «ядерное оружие следующего поколения», в том числе с использованием нескольких миниатюрных ядерных боеголовок внутри одной ракеты.

«Китай, по всей видимости, также разрабатывает тактическое ядерное оружие малой мощности — то, чего страна ранее никогда не производила, — которое может быть применено против целей, расположенных ближе к его территории, в том числе в сценариях, когда Пекин отреагирует на потенциальную защиту Тайваня со стороны США», — говорится в публикации.

Как пишет CNN, ранее американские разведывательные службы сообщали о том, что Китай активно расширяет свои ядерные объекты, а аналитики подозревали, что Пекин, возможно, сосредоточился на разработке новых технологий. Теперь чиновники США считают, что есть веские доказательства в поддержку этой теории.

«Инвестиции в ядерный арсенал приближают Китай к статусу равного России и США и могут обеспечить технические возможности, которыми в настоящее время не обладает ни одна из двух доминирующих ядерных держав», — отметил телеканал.

Третья ядерная эпоха

О том, что Пекин начал модернизировать свой ядерный арсенал, американские власти говорят не впервые. Еще в октябре 2025 года, когда президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон собирается возобновить ядерные испытания, он обосновал это тем, что их проводят другие страны. Чуть позже в беседе с телеканалом CBS News глава Белого дома заявил, что Китай и Россия «проводят тестовые взрывы, но не говорят об этом».

Затем в ноябре американская газета The Wall Street Journal писала о начале новой гонки вооружений между США, Россией и Китаем, в которой Пекин, не связанный никаким ограничениями, «тихо, но стремительно» вырывается вперед. Издание тогда отмечало, что, по оценкам американских экспертов, уже к 2030 году Китай достигнет примерного паритета с США по количеству развернутых ядерных боеголовок .

В феврале заместитель госсекретаря США Томас Динанно, отвечающий за контроль над вооружениями и международную безопасность, сообщил, что Вашингтону известно о том, что Китай проводит тестовые ядерные взрывы, «включая подготовку к испытаниям с заявленной мощностью в сотни тонн». Как рассказал Динанно, Пекин якобы использует метод «декаплинга», который позволяет ослабить сейсмический эффект при ядерном взрыве . В таком случае взрыв производят под землей, чтобы ударная волна, отразившись от стенок полости, осталась «запертой» и создала лишь незначительные сейсмические волны. Один из таких тестов, как утверждал замгоссекретаря, провели 22 июня 2020 года.

Пекин в свою очередь эту информацию опровергает. В МИД Китая ранее заявляли, что подобные обвинения «не имеют под собой никаких фактических оснований».

Ядерный арсенал Китая

Развитие атомной энергетики КНР началось в 1950-е годы. Разработке ядерной программы страны первоначально активно содействовал СССР: в 1955-м страны подписали соглашение, которое предусматривало совместные геологические исследования в КНР и разработку урановых рудников, а в 1957-м — соглашение, предусматривающее передачу Китаю технологии изготовления ядерного оружия. Кроме того, в период 1950–1960 годов КНР посетило около 10 тыс. советских специалистов атомной отрасли. Одновременно с этим примерно 11 тыс. китайских специалистов и 1 тыс. ученых прошли обучение и подготовку в СССР.