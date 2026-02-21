«Оружие следующего поколения»: США заподозрили Китай в проведении тайных ядерных испытаний

Американские разведывательные службы полагают, что Китай разрабатывает ядерное оружие нового поколения. Об этом сообщил CNN со ссылкой на источники, знакомые с данными разведки США.
По словам собеседников, Китай в июне 2020 года тайно провел ядерное испытание на полигоне Лоп-Нур на северо-западе страны, несмотря на введенный в 1996 году мораторий на подобную деятельность (имеется в виду Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, который Китай подписал в 1996 году, но не ратифицировал; тем не менее Пекин соблюдает его условия), и планировал провести еще несколько экспериментов в будущем. Американская разведка считает, что это говорит о намерениях Пекина создать «ядерное оружие следующего поколения», в том числе с использованием нескольких миниатюрных ядерных боеголовок внутри одной ракеты.
«Китай, по всей видимости, также разрабатывает тактическое ядерное оружие малой мощности — то, чего страна ранее никогда не производила, — которое может быть применено против целей, расположенных ближе к его территории, в том числе в сценариях, когда Пекин отреагирует на потенциальную защиту Тайваня со стороны США», — говорится в публикации.
Как пишет CNN, ранее американские разведывательные службы сообщали о том, что Китай активно расширяет свои ядерные объекты, а аналитики подозревали, что Пекин, возможно, сосредоточился на разработке новых технологий. Теперь чиновники США считают, что есть веские доказательства в поддержку этой теории.
«Инвестиции в ядерный арсенал приближают Китай к статусу равного России и США и могут обеспечить технические возможности, которыми в настоящее время не обладает ни одна из двух доминирующих ядерных держав», — отметил телеканал.
Третья ядерная эпоха
О том, что Пекин начал модернизировать свой ядерный арсенал, американские власти говорят не впервые. Еще в октябре 2025 года, когда президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон собирается возобновить ядерные испытания, он обосновал это тем, что их проводят другие страны. Чуть позже в беседе с телеканалом CBS News глава Белого дома заявил, что Китай и Россия «проводят тестовые взрывы, но не говорят об этом».
Затем в ноябре американская газета The Wall Street Journal писала о начале новой гонки вооружений между США, Россией и Китаем, в которой Пекин, не связанный никаким ограничениями, «тихо, но стремительно» вырывается вперед. Издание тогда отмечало, что, по оценкам американских экспертов, уже к 2030 году Китай достигнет примерного паритета с США по количеству развернутых ядерных боеголовок.
В феврале заместитель госсекретаря США Томас Динанно, отвечающий за контроль над вооружениями и международную безопасность, сообщил, что Вашингтону известно о том, что Китай проводит тестовые ядерные взрывы, «включая подготовку к испытаниям с заявленной мощностью в сотни тонн». Как рассказал Динанно, Пекин якобы использует метод «декаплинга», который позволяет ослабить сейсмический эффект при ядерном взрыве. В таком случае взрыв производят под землей, чтобы ударная волна, отразившись от стенок полости, осталась «запертой» и создала лишь незначительные сейсмические волны. Один из таких тестов, как утверждал замгоссекретаря, провели 22 июня 2020 года.
Пекин в свою очередь эту информацию опровергает. В МИД Китая ранее заявляли, что подобные обвинения «не имеют под собой никаких фактических оснований».
Ядерный арсенал Китая
Развитие атомной энергетики КНР началось в 1950-е годы. Разработке ядерной программы страны первоначально активно содействовал СССР: в 1955-м страны подписали соглашение, которое предусматривало совместные геологические исследования в КНР и разработку урановых рудников, а в 1957-м — соглашение, предусматривающее передачу Китаю технологии изготовления ядерного оружия. Кроме того, в период 1950–1960 годов КНР посетило около 10 тыс. советских специалистов атомной отрасли. Одновременно с этим примерно 11 тыс. китайских специалистов и 1 тыс. ученых прошли обучение и подготовку в СССР.
Первое испытание ядерной бомбы в КНР прошло в 1964 году. Сегодня Пекин официально не раскрывает информацию о своем арсенале. При этом, по данным «Бюллетеня ученых-атомщиков», к марту 2023 года Китай располагал 410 ядерными боеголовками. В 2025 же году, как выяснили аналитики Стокгольмского международного института исследования проблем мира, у Пекина было уже около 600 боеголовок.