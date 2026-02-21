Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Спустя почти 200 лет на Галапагосы вернули исчезнувших гигантских черепах

На Галапагосы спустя 180 лет вернули гигантских черепах, уничтоженных китобоями
Roberto Dani/Shutterstock/FOTODOM

Впервые за более чем 180 лет на галапагосском острове Флореана (Санта-Мария) появились гигантские черепахи, пишет The Guardian.

Как уточняет газета, слоновая или галапагосская черепаха была истреблена в 1840-х. Китобои вывезли с острова тысячи особей, чтобы обеспечить себя едой во время охотничьих экспедиций. Этот вид черепах не исчез полностью, потому что некоторые особи мореплаватели оставляли у вулкана Вольф на севере архипелага Галапагос для сохранности или выбрасывали за борт, чтобы избавиться от лишнего груза.

В статье подчеркивается, что вернуть черепах на остров получилось в рамках проекта экологической реставрации. В нем участвует местный нацпарк, благотворительные организации и 160 местных жителей. В 2017 году началась реализации программы восстановления популяции черепах в неволе. Для нее отобрали 23 черепахи, наиболее близкородственные тем, которые изначально обитали на острове. К 2025 году у них родилось более 600 детенышей, и несколько сотен выросли достаточно большими, чтобы их можно было вернуть на исконный остров. По данным газеты, речь идет о 158 особях.

Согласно материалу, слоновые черепахи распространяют семена, формируют растительность острова, создавая микросреды обитания, влияют на состояние ландшафтов и помогают восстанавливать экологические процессы, от которых зависят другие виды.

До этого в Европе вновь начали фиксировать появление лесных котов — хищного вида, который считался практически исчезнувшим. Внешне эти животные напоминают домашних кошек, однако отличаются более крупными размерами. Специалисты отмечают, что эти они обладают исключительной скрытностью, благодаря чему им удалось избежать полного истребления.

Ранее врач рассказал, укрепляет ли иммунитет сон с черепахой.
 
Теперь вы знаете
Внеземной интерес: зачем президенты США ищут инопланетян и что находят в секретных архивах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!