Спустя почти 200 лет на Галапагосы вернули исчезнувших гигантских черепах

Впервые за более чем 180 лет на галапагосском острове Флореана (Санта-Мария) появились гигантские черепахи, пишет The Guardian.

Как уточняет газета, слоновая или галапагосская черепаха была истреблена в 1840-х. Китобои вывезли с острова тысячи особей, чтобы обеспечить себя едой во время охотничьих экспедиций. Этот вид черепах не исчез полностью, потому что некоторые особи мореплаватели оставляли у вулкана Вольф на севере архипелага Галапагос для сохранности или выбрасывали за борт, чтобы избавиться от лишнего груза.

В статье подчеркивается, что вернуть черепах на остров получилось в рамках проекта экологической реставрации. В нем участвует местный нацпарк, благотворительные организации и 160 местных жителей. В 2017 году началась реализации программы восстановления популяции черепах в неволе. Для нее отобрали 23 черепахи, наиболее близкородственные тем, которые изначально обитали на острове. К 2025 году у них родилось более 600 детенышей, и несколько сотен выросли достаточно большими, чтобы их можно было вернуть на исконный остров. По данным газеты, речь идет о 158 особях.

Согласно материалу, слоновые черепахи распространяют семена, формируют растительность острова, создавая микросреды обитания, влияют на состояние ландшафтов и помогают восстанавливать экологические процессы, от которых зависят другие виды.

До этого в Европе вновь начали фиксировать появление лесных котов — хищного вида, который считался практически исчезнувшим. Внешне эти животные напоминают домашних кошек, однако отличаются более крупными размерами. Специалисты отмечают, что эти они обладают исключительной скрытностью, благодаря чему им удалось избежать полного истребления.

Ранее врач рассказал, укрепляет ли иммунитет сон с черепахой.