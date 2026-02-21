Размер шрифта
СМИ сообщили о том, что генерал Кувшинов полностью признал вину

РИА: генерал Кувшинов полностью признал вину и заключил досудебное соглашение
Anelo/Shutterstock

Хамовнический суд Москвы рассмотрит в особом порядке дело генерала Минобороны РФ Константина Кувшинова о взяточничестве и хищении бюджетных средств в связи с заключением досудебного соглашения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Отмечается, что прокурор направил в суд представление об особом порядке принятия судебного решения в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве. Согласно российскому законодательству, досудебное соглашение и срочное рассмотрение дела предполагают полное признание вины обвиняемым.

26 ноября арестованному Кувшинову смягчили меру пресечения. Хамовнический районный суд отпустил находившегося в следственном изоляторе генерала под домашний арест.

По уголовному делу проходят еще четыре фигуранта, в частности, заместитель руководителя ООО «ТДА-Сервис» Александр Хоцин, который, по версии следствия, выступал в роли поставщика медицинского оборудования. Мужчина также находится под домашним арестом.

Ранее суд продлил арест экс-заместителю министра обороны Булгакову.
 
