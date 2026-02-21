«Самые настоящие подлецы»: российских фигуристов не пускают на ЧМ

ISU подтвердил, что Петросян и Гуменник не выступят на чемпионате мира

Российских фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника не пустят на чемпионат мира. Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина сообщила, что ожидала такой исход. В свою очередь заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала подлецами принявших подобное решение.

«Фигуристы не смогут получить приглашения»

Международный союз конькобежцев (ISU) неоднократно сообщал о том, что для российских фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника было сделано исключение: им разрешили участвовать в олимпийской квалификации и затем — в самих Играх. Однако их отстранение от международных турниров оставалось в силе .

Теперь поступило официальное подтверждение: они не примут участие в чемпионате мира, который пройдет в Праге 23–29 марта.

«Фигуристы, имеющие российские и белорусские паспорта, не смогут получить приглашения или участвовать в соревнованиях ISU.

С чего все началось

Россиян и белорусов отстранили от соревнований под эгидой ISU 1 марта 2022 года. Таким образом, фигуристы, конькобежцы и шорт-трекисты лишились права выступать на чемпионатах мира, Европы, этапах Гран-при и других крупных международных турнирах.

Причиной, как и во многих других видах спорта, стали рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК), которым тогда руководил Томас Бах. Организация призвала международные федерации отстранить россиян из-за ситуации на Украине. ISU так и поступил и с тех пор последовательно придерживался этой линии. Если в каких-то видах спорта россияне могли участвовать в международных турнирах хотя бы в нейтральном статусе, то фигуристам не разрешалось и это.

Михаил Дегтярев, в 2024 года ставший министром спорта РФ, а немного позже возглавивший и Олимпийский комитет России, одной из главных своих целей назвал возвращение российских спортсменов на международную арену. С тех пор действительно произошло немало изменений: уже в 2025 году многие федерации стали снимать ограничения с российских атлетов, а отдельные — допускать их к соревнованиям даже в командных видах спорта. На данный момент главным достижением является участие паралимпийцев в Играх, которые пройдут в Италии 6–15 марта, с национальным флагом и гимном. Задачи на 2026 год Дегтярев обозначил предельно конкретно.

«Однозначно задача — вернуться полноценно во всех видах спорта, поэтому ждем решения исполкома МОК. Работает юридическая комиссия по нашему досье, я регулярно в СМИ об этом говорю. Главное — это.

Потом — есть решение МОК о том, что юношеские Олимпийские игры в Дакаре должны пройти с национальной сборной, наша команда поедет с флагом и гимном — это октябрь-ноябрь следующего года. И открываются двери на Олимпиаду в Лос-Анджелес после решения, которое мы ожидаем», — сказал министр в интервью телеканалу «Россия 24».

Внушило робкую надежду появление на посту главы МОК знаменитой в прошлом пловчихи Кирсти Ковентри. Она с ходу заявила, что намерена создать рабочую группу по возвращению россиян на международные соревнования. И пусть на данный момент со стороны МОК сделано немногое, Ковентри от этого вопроса не открещивается. Ожидается, что после Паралимпиады исполком организации всерьез займется ситуацией. По крайней мере, об этом говорил Дегтярев — в противном случае, по его словам, Россия будет обращаться в швейцарские суды с коммерческими исками. Он подчеркнул, что российский спорт несет финансовые убытки из-за того, что тратит деньги на атлетов, которые в итоге не получают допуск на турниры.

«Самые настоящие подлецы»

Что же касается фигуристов, ISU все же разрешил Петросян и Гуменнику принять участие в олимпийских квалификационных прокатах. Россияне уверенно их выиграли, пусть на самих Играх и не оказались в числе призеров. А запрет на дальнейшее их участие в соревнованиях в России мало кого удивил.

«Было понятно, что люди будут вставлять нам палки в колеса. Ничего нового. Я не ждал, что нас допустят», — сказал «Чемпионату» спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Аналогичного мнения придерживается трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.

«Для меня это не стало сюрпризом. Это нормально. Вы все время ждете какого-то чуда или подвоха.

Надо хотя бы немножечко поинтересоваться правилами. Мы ничего не нарушаем — просто у каждого вида спорта есть свои правила. Нас в этом сезоне допустили только до Олимпийских игр и только в одиночном катании. Нас допустили, потому что это было рекомендацией МОК ко многим видам спорта. <...> Допуска у нас на этот сезон не было. Был только допуск ограниченного количества спортсменов на Олимпийские игры», – констатировала она.

Как всегда эмоционально отреагировала всем сердцем переживающая за фигуристов заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

«Подлецы они. Самые настоящие подлецы! У нас есть не только Петр и Аделия, но еще и другие способные спортсмены. Понятно, что на чемпионат мира никто нас не пустит. Но есть другие турниры, следующий год. Руководство федерации находится на Олимпийских играх — для чего? Думаю, чтобы нашу команду допустили. И [глава ФФККР Антон] Сихарулидзе, и [генсек ФФККР Александр] Коган находятся там. Жаль, если им не удается ни с кем договориться», — сказала Тарасова «Матч ТВ».