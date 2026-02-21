Задержание экс-принца Эндрю оказалось не связано с сексуальным скандалом

Причиной ареста брата британского короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзора, вероятно, были не обвинения в сексуальных домогательствах, а то, что он делился конфиденциальными правительственными отчетами с финансистом Джеффри Эпштейном, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Согласно заявлению полиции, правоохранители изучают сообщения о том, что экс-принц распространял секретные данные, когда был торговым представителем Соединенного Королевства. Эту должность он занимал с 2001-го по 2011-й год.

Газета отмечает, что, судя по последним данным, на этом посту брат короля «стирал границы между своей дипломатической ролью и личными интересами». Так, в конце ноября 2010 года после поездки в Юго-Восточную Азию он переслал Эпштейну конфиденциальные отчеты о визитах во Вьетнам, Сингапур, Гонконг и Шэньчжэнь, Китай, отправленные ему помощником правительства. А до путешествия финансист советовал члену британской королевской семьи, с кем ему встретиться в КНР.

Экс-принц в файлах Эпштейна Одна из самых известных жертв Эпштейна Вирджиния Джуффре заявляла, что финансист заставлял ее вступать в сексуальную связь с экс-принцем в 2000-х годах как минимум трижды. Первый же раз это случилось, когда Джуффре было 17 лет. Она также рассказала, что получила от Эпштейна $15 тыс. после того, как занялась сексом с Эндрю в Лондоне. Экс-принц неоднократно отрицал эту информацию и даже называл поддельной фотографию, на которой он запечатлен с 17-летней девушкой. Тем не менее в 2021 году Джуффре подала против него гражданский иск. Эндрю пытался закрыть дело. В итоге иск был урегулирован во внесудебном порядке. В качестве компенсации Джуффре, по данным СМИ, получила 12 млн фунтов стерлингов. Часть средств женщина пожертвовала в основанную ей же самой благотворительную организацию «Говори, действуй, требуй», которая занимается защитой жертв сексуальной торговли. При этом бывший принц продолжал отрицать свою тесную связь с американским финансистом, утверждая, что прекратил близкое общение с ним после того, как Эпштейна осудили за преступления против несовершеннолетней в 2008 году. Однако вновь опубликованные минюстом США файлы показали обратное. Так, в документах фигурирует приглашение Эпштейна в Букингемский дворец в 2010-м. Кроме этого, в августе того же года финансист предлагал организовать для Эндрю встречу с «умной, красивой и надежной» 26-летней женщиной из России. В 2011-м экс-принц писал Эпштейну: «Будем держать связь и скоро опять немного поиграем».

Два дня назад правоохранители задержали бывшего принца Великобритании Эндрю Маунтбеттен-Виндзора в его день рождения по подозрению в совершении должностного преступления. СМИ сообщили, что это связано с расследованием против него в рамках дела Эпштейна. Через 12 часов после задержания бывший принц покинул полицейский участок.

Ранее сообщалось, что брата короля могут исключить из очереди на трон.