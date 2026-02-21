Размер шрифта
Востоковед назвала концентрацию военных сил США на Ближнем Востоке «чеховским ружьем»

Востоковед Геворгян: военные силы США на Ближнем Востоке — как «чеховское ружье»

Концентрация военных сил США на Ближнем Востоке — «чеховское ружье», которое обязательно должно выстрелить. Такое мнение озвучила востоковед-иранист Каринэ Геворгян в беседе с радио Sputnik.

При этом она отметила, что Иран может агрессивно отреагировать на размещение американских сил в регионе.

«Иранцы тоже не зайчики с ушками и могут потопить американский авианосец», — сказала эксперт.

По мнению Геворгян, возможность дипломатического урегулирования по-прежнему сохраняется. Востоковед подчеркнула, что с обеих сторон потенциального конфликта есть желающие договориться.

20 февраля газета The Wall Street Journal сообщила о том, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность начать с ограниченного удара по иранской территории в случае проведения военной операции. Ожидается, что столица Ирана будет атакована в течение следующих нескольких дней. В материале говорится, что такой шаг Вашингтона должен сподвигнуть Тегеран согласиться заключить ядерную сделку на выгодных для американцев условиях.

Ранее Штатам предрекли втягивание в затяжной конфликт в случае атаки против Ирана.
 
