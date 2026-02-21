Над регионами России сбили 77 беспилотников. Военная операция, день 1459-й

В Одесской области в результате атак повреждены объекты энергетики, сообщает «Страна.ua».
Список требований к Москве, составленный главой евродипломатии Каей Каллас, никак не повлияет на позицию России по участию Евросоюза в переговорах по Украине, пишет немецкая газета Junge Welt. В публикации отмечается, что документ содержит лишь список антироссийских пожеланий, который точно не поможет Европе сесть за стол переговоров.
«Россия, которая проводит довольно жесткую реальную политику, даже не предоставит ЕС место за столом переговоров. А средств, чтобы заставить ее поступить иначе, у Евросоюза нет», — отмечается в материале.
Россия и Украина движутся к урегулированию конфликта. Такое мнение высказал временный поверенный в делах РФ в США Андрей Леденев, сообщает ТАСС. По его словам, страны поддерживают контакт друг с другом в форме профессионального диалога.
Экипажи танков Т-80БВМ и Т-72Б3М уничтожили колонну бронетехники противника в Запорожской области. Видео: Минобороны РФ.
После отражения атаки БПЛА на Воронежскую область пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев.
Ночью в Ростовской области дежурные силы ПВО отразили атаки украинских беспилотников в городе Каменске-Шахтинском и пяти районах: Каменском, Кашарском, Шолоховском, Боковском и Чертковском, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.
Российские силы выдавливают ВСУ из Константиновки (ДНР) на широком участке фронта, сдавливая огневые клещи вокруг города, сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.
Ночью Белгородская область дважды подверглись ракетному обстрелу со стороны ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Удары наносились по критической инфраструктуре города Белгорода, Белгородского и Шебекинского округов. Информации о пострадавших нет.
Во время ночной атаки украинских беспилотников по Удмуртии ранены 11 человек, сообщил министр здравоохранения республики Сергей Багин. По предварительным данным, дроны атаковали город Воткинск.
Госпитализированы трое человек, двое из них в состоянии средней степени тяжести, еще один — в тяжелом. Для него была задействована санитарная авиация: пациента доставили в Первую республиканскую клиническую больницу, где провели экстренное хирургическое вмешательство. Сейчас он остается под круглосуточным наблюдением врачей. Остальные пострадавшие осмотрены медиками на месте и отпущены домой с рекомендациями амбулаторного наблюдения.
За ночь дежурные силы ПВО сбили над регионами России 77 украинских беспилотников, сообщает Минобороны РФ.
24 дрона уничтожены над Краснодарским краем, 13 — над Крымом, по девять — над Курской и Ростовской областями, восемь — над Белгородской областью, пять — над Самарской областью, четыре — над акваторией Азовского моря, три — над Саратовской областью, по одному — над Волгоградской и Воронежской областями.
Сегодня 1459-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.