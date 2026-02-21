09:26

Список требований к Москве, составленный главой евродипломатии Каей Каллас, никак не повлияет на позицию России по участию Евросоюза в переговорах по Украине, пишет немецкая газета Junge Welt. В публикации отмечается, что документ содержит лишь список антироссийских пожеланий, который точно не поможет Европе сесть за стол переговоров.

«Россия, которая проводит довольно жесткую реальную политику, даже не предоставит ЕС место за столом переговоров. А средств, чтобы заставить ее поступить иначе, у Евросоюза нет», — отмечается в материале.