В Запорожской области рассказали о последствиях атаки ВСУ на школу в Васильевке

Жилые дома получили повреждения при атаке ВСУ на школу в запорожской Васильевке
Telegram-канал «Балицкий Евгений»

Жилые многоквартирные дома получили повреждения в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию общеобразовательной школы №1 в городе Васильевка Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко.

Она заявила, что в 11:00 мск украинские военные совершили артиллерийский обстрел территории городской школы, где ежедневно обучаются свыше 350 детей. В результате атаки никто не пострадал, отметила чиновница.

«В этот раз уже три автобуса посекло осколками разорвавшегося вражеского снаряда. Да так, что на соседнем кирпичном здании образовались выбоины. Автобусы прошило насквозь!» — написала Романиченко.

По ее словам, соседствующие с территорией учебного заведения многоквартирные дома были повреждены ударной волной и осколками.

21 февраля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, комментируя произошедшее, заявил, что атаки украинских войск на образовательные учреждения в регионе являются чистым террором и запугиванием гражданского населения. По его словам, ВСУ целенаправленно наносят удары по детским учреждениям.

Ранее ВСУ ударили беспилотниками по школе с детьми внутри.
 
