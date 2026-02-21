Адвоката Pussy Riot переобъявили в розыск

В России переобъявили в розыск адвоката Николая Полозова (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов), который был заочно осужден за фейки о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные базы российского МВД.

«Полозов Николай Николаевич… Основание для розыска — разыскивается по статье УК… переобъявлен. Ранее разыскивался», — говорится в базе ведомства.

Накануне суд в Москве заочно приговорил Полозова к 8,5 годам колонии за фейки о российской армии.

Как установил суд, в апреле 2022 года адвокат разместил в одном из мессенджеров публикацию, содержащую недостоверные сведения о действиях ВС РФ в ходе специальной военной операции. Кроме того, в рамках дела было изучено интервью юриста, в котором, согласно заключению экспертов, также содержалась ложная информация об армии России.

Полозов попал в реестр иноагентов в декабре 2024 года. В настоящий момент он проживает на Украине.

В 2012 году адвокат выступал защитником участниц группы Pussy Riot. Он также представлял украинских моряков, которых задержали в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Ранее экс-замглавы правительства России признали террористом и экстремистом.