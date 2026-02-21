Почти 90 БПЛА атаковали четыре российских региона

Российские средства ПВО (противовоздушной обороны) за шесть часов уничтожили над четырьмя регионами страны 89 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ на своем канале в мессенджере Max.

В ведомстве уточнили, что налеты дронов произошли в период с 14:00 до 20:00. Над территорией Брянской области нейтрализовали 61 дрон, 19 ликвидировали в небе Белгородской области, семь — над Курской областью и еще два — в Калужской области.

Украина уже несколько дней проводит массированные атаки на Россию беспилотными летательными аппаратами. Некоторые эксперты пишут о том, что ВСУ накопили беспилотники и теперь будут регулярно «кошмарить» российские регионы. Закончатся ли у Киева запасы дронов, как бороться с такими атаками и при чем тут Леонид Брежнев — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

