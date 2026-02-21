Размер шрифта
В российском регионе задерживаются поезда

В Ярославской области задерживаются шесть пассажирских поездов
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

В Ярославской области из-за остановки грузового состава задерживаются шесть пассажирских поездов. Об этом сообщили в пресс-службе Северной железной дороги.

«Из-за остановки грузового поезда по технической неисправности на участке Берендеево — Ростов Великий Северной железной дороги задержаны пассажирские поезда №70 МоскваЧита (+3 часа 12 минут), №744 Москва — Кострома (+2 часа 30 минут), №104 Москва — Ярославль (+1 час 46 минут), №6008 Александров — Ярославль-главный (+1 час 57 минут), №6009 Ярославль-главный — Александров (+1 час 12 минут), 746 Москва — Кострома (+52 минуты)», — сказано в сообщении.

В нем также говорится, что комфортный температурный режим поддерживается в вагонах.

12 февраля в вагоне электрички на Ярославском вокзале в Москве произошло задымление. В третьем вагоне электропоезда «оплавился тэн», из-за чего повалил дым, отмечали в пресс-службе Московской железной дороги. Пассажиры успели покинуть состав, в результате инцидента никто не пострадал. В пути были задержаны 36 поездов.

Ранее в Хабаровском крае 20 вагонов с углем сошли с рельсов и опрокинулись.
 
