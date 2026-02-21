В центре Москвы потушили горящую жилую пятиэтажку

Пожар в жилом доме в центре Москвы потушен. Об этом сообщает столичное управление МЧС на канале в мессенджере Max.

В ведомстве отметили, что возгорание на Донской улице было локализовано на площади в 150 кв. м. При пожаре никто не пострадал.

Вечером 21 февраля в Москве загорелась пятиэтажка 1917 года постройки. Огонь охватил три квартиры и деревянные перекрытия. Возгоранию был присвоен повышенный номер сложности. Из здания эвакуировали 25 человек. Для них организовали поблизости пункт временного размещения.

Как писали СМИ, в квартире на третьем этаже вспыхнули мебель и вещи. Деревянные перекрытия осложняли борьбу с огнем. Из-за них пламя распространилось с третьего этажа на верхние. На видео с места происшествия из окна одной из квартир в небо поднимался столб черного дыма.

Ранее жители чуть не сгоревшего дома устроили для пожарных ужин.