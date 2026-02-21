Размер шрифта
Клебо заявил о прогрессе Коростелева

Норвежский лыжник Клебо заявил о прогрессе Коростелева
Kai Pfaffenbach/Reuters

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо заявил о прогрессе россиянина Савелия Коростелева после его пятого места в олимпийском лыжном марафоне, передает Спортс''.

«Когда он приехал на этап Кубка мира в Давосе, никто не думал, что он будет так высоко. Но он идет вперед огромными шагами, сильно прогрессирует. Надеюсь, и дальше он продолжит в том же духе», — сказал Клэбо.

Йоханнес Клебо выиграл масс-старт классическим стилем на 50 км на зимних Олимпийских играх — 2026, завоевав 11-ю золотую олимпийскую медаль.

На пьедестале оказались еще два норвежца: серебро выиграл Мартин Нюэнгет, Эмиль Иверсен стал бронзовым призером.

Для Клебо эта победа стала шестой на текущих Играх и 11-й в олимпийской карьере. После восьмой золотой награды ОИ сравнялся по количеству золотых наград с рекордсменами зимних Олимпиад — лыжницей Марит Бьорген, биатлонистом Уле-Эйнаром Бьорндаленом и лыжником Бьорном Дэли, а при выигрыше девятой награды установил рекорд по этому показателю, став единоличным лидером.

Ранее Александр Легков обратился к Коростелеву после его пятого места в марафоне Олимпиады.
 
