В Днепропетровской области Украины вооруженная группа напала на участников украинского националистического батальона «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России). Об этом сообщил ТАСС представитель силовых структур России.

«В Днепропетровской области группа из шести вооруженных лиц совершила нападение на военнослужащих нацистского 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар», — сказал собеседник агентства.

По его словам, один из нападавших использовал огнестрельное оружие. Представитель силовых структур предположил, что, скорее всего, произошла «бандитская разборка».

В январе ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что военнослужащие националистических батальонов Вооруженных сил Украины нередко переодеваются в гражданскую одежду и под видом беженцев покидают свои позиции, если к ним прорываются российские подразделения. По словам источника агентства, бегство бойцов украинских нацбатов с поля боя не всегда представляет собой хаотичный процесс. Часто это санкционированная Киевом передислокация формирований ВСУ, цель которой заключается в сохранении карательных функций в тылу.

Ранее в подполье заявили, что военные «Айдара» минируют русскоязычных сослуживцев.