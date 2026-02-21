Со дна Байкала подняли тела восьми погибших в затонувшей «буханке»

Водолазы подняли на поверхность тела восьми человек, включая туристов из Китая, которые погибли в результате провала автомобиля УАЗ («буханка») под лед озера Байкал в Иркутской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

«Теперь мы точно понимаем, что это — водитель машины и семь граждан КНР», — написал он.

20 февраля машина УАЗ, в которой находились девять человек — водитель и восемь туристов из Китая, — провалилась под лед на Байкале.

Транспортное средство во время движения попало в ледовый разлом шириной три метра. На льду были крупные трещины, из-за чего переправу официально признавали небезопасной. Водитель якобы знал об этом факте, но все равно отправился в путь.

Как сообщили в прокуратуре Иркутской области, спасся лишь один человек. В связи с произошедшим следователи возбудили уголовное дело. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Байкале под лед провалились еще два автомобиля.