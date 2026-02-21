Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Бизнес

Названа сумма, потраченная Польшей на украинских беженцев в 2025 году

РИА: Польша потратила на украинских беженцев более $2,21 миллиарда в 2025 году
Michael Kuenne/Global Look Press

Польша по итогам 2025 года потратила на поддержку украинских беженцев 7,93 млрд злотых (более $2,21 млрд). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные польского правительства.

Изначально Польша планировала выделить на помощь беженцам с Украины 8,04 млрд злотых (около $2,24 млрд). Таким образом фактическое исполнение программы составило 98,6% от запланированного объема.

Отмечается, что бюджетные средства были направлены на социальные выплаты, здравоохранение, образование и административное обеспечение пребывания украинцев в Польше. Наибольшая часть расходов пришлась на социальные и семейные пособия, а также на оказание медицинской помощи беженцам. Также существенными оказались выплаты через государственное страховое ведомство.

19 февраля президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, которым остановил предоставление специального статуса и льгот для беженцев с Украины. Согласно документу, власти Польши лишат украинских граждан доступа к бесплатной медицине и льгот на оплату жилья. Исключением станут военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые проходят лечение на территории республики.

В декабре издание UnHerd сообщило, что недовольство украинскими беженцами в Польше выросло и достигло своего пика с 2014 года. Последние опросы показали, что 45% поляков выступают против приема украинских беженцев в страну.

Ранее российский сенатор заявил о «лихих 90-х» в Польше из-за украинских беженцев.
 
Теперь вы знаете
Внеземной интерес: зачем президенты США ищут инопланетян и что находят в секретных архивах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!