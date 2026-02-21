Названа сумма, потраченная Польшей на украинских беженцев в 2025 году

РИА: Польша потратила на украинских беженцев более $2,21 миллиарда в 2025 году

Польша по итогам 2025 года потратила на поддержку украинских беженцев 7,93 млрд злотых (более $2,21 млрд). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные польского правительства.

Изначально Польша планировала выделить на помощь беженцам с Украины 8,04 млрд злотых (около $2,24 млрд). Таким образом фактическое исполнение программы составило 98,6% от запланированного объема.

Отмечается, что бюджетные средства были направлены на социальные выплаты, здравоохранение, образование и административное обеспечение пребывания украинцев в Польше. Наибольшая часть расходов пришлась на социальные и семейные пособия, а также на оказание медицинской помощи беженцам. Также существенными оказались выплаты через государственное страховое ведомство.

19 февраля президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, которым остановил предоставление специального статуса и льгот для беженцев с Украины. Согласно документу, власти Польши лишат украинских граждан доступа к бесплатной медицине и льгот на оплату жилья. Исключением станут военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые проходят лечение на территории республики.

В декабре издание UnHerd сообщило, что недовольство украинскими беженцами в Польше выросло и достигло своего пика с 2014 года. Последние опросы показали, что 45% поляков выступают против приема украинских беженцев в страну.

