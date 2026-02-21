Размер шрифта
Открытки на Прощеное воскресенье – 2026: 60 ярких картинок и поздравлений

Открытки и поздравления с Прощеным воскресеньем для семьи, друзей, коллег и партнеров
В последний день Масленицы россияне отмечают Прощеное воскресенье, в 2026 году оно выпадает на 22 февраля. В праздник принято просить прощения у родных, друзей, знакомых. Сделать это можно как лично при встрече, так и отправив человеку красивую открытку. Картинкой также можно поделиться в социальных сетях. «Газета.Ru» подготовила к Прощеному воскресенью разные варианты открыток и поздравлений.

30+ красивых открыток на Прощеное воскресеньеПоздравления с Прощеным воскресеньемПрощеное воскресенье: что это за праздник

30+ красивых открыток на Прощеное воскресенье

Вы можете скачать любую картинку на свой смартфон или компьютер и отправить ее в мессенджере, чтобы поздравить близкого человека и попросить прощения. А еще можно опубликовать открытку в социальных сетях, чтобы напомнить о наступлении Прощеного воскресенья всем друзьям и знакомым.

Поздравления с Прощеным воскресеньем

Пожелания родственникам

  • С Прощеным воскресеньем! Пусть искренние слова извинений восстановят тепло в нашем доме!
  • Сегодня особенно важно сказать: прости! Поэтому прости меня, если я чем-то тебя обидел!
  • Прошу прощения за все! Пусть в наших сердцах живут только мир и любовь!
  • Родные, простите меня! Давайте отпустим все обиды и сохраним только добро!
  • С Прощеным воскресеньем! Давайте простим друг друга и станем еще ближе!
  • Поздравляю с Прощеным воскресеньем! Главное — это уметь прощать и беречь друг друга!
  • Пусть сегодня сила прощения наполнит наши сердца миром и спокойствием! С праздником!
  • С Прощеным воскресеньем! Пусть обиды останутся в прошлом!
  • Родные! В этот светлый день прошу прощения перед вами! Давайте вступим в новый этап с чистым сердцем!
  • Поздравляю с Прощеным воскресеньем! Прости меня, и я тебя прощаю!

Пожелания для друзей

  • С Прощеным воскресеньем! Пусть наши обиды друг на друга растают, как снег за окном!
  • Поздравляю с Прощеным воскресеньем! Пусть будет радостно и спокойно на душе!
  • Друг, в этот светлый праздник прости меня за все! Давай жить в гармонии!
  • С Прощеным воскресеньем! Пусть в жизни будет меньше обид и больше любви и света!
  • Пусть в Прощеное воскресенье каждый найдет силы отпустить прошлое! С праздником!
  • С Прощеным воскресеньем! Пусть слова «прости» и «прощаю» сегодня звучат особенно искренне!
  • Поздравляю с Прощеным воскресеньем! Давай оставим обиды в прошлом!
  • Прости меня, друг! Давай сохраним доброе отношение друг к другу!
  • В этот светлый праздник прошу перед тобой прощения! Пусть на смену обидам придет взаимопонимание!
  • С Прощеным воскресеньем! Прости, если обидел вольно или невольно! И я тебя прощаю!

Пожелания коллегам и партнерам

  • Поздравляю с Прощеным воскресеньем! Прошу прощения, если чем-то обидел!
  • Простите меня! Пусть наши отношения всегда строятся на уважении и взаимопонимании!
  • С праздником! Желаю провести этот день в мире и спокойствии!
  • Поздравляю с Прощеным воскресеньем! Желаю мира, добра и света вашему дому!
  • С Прощеным воскресеньем! Пусть этот день принесет вам мир и радость!
  • В этот светлый праздник хочу сказать тебе от все души: прости меня за все!
  • Коллеги, простите, если чем-то задел! Давайте забудем старые обиды и начнем жить дружно!
  • Прошу прощения от всей души! С праздником!
  • С Прощеным воскресеньем! Давай простим друг друга за все, что когда-то наговорили, и начнем жизнь с чистого листа!

Прощеное воскресенье: что это за праздник

Прощеное воскресенье отмечается в заключительный день масленичной недели. В 2026 году он выпадает на 22 февраля. Корни праздника уходят в языческие времена: в это время люди праздновали день весеннего равноденствия, прощались с зимой и готовились к полевым работам.

В литургическом календаре Масленица отмечена как Сырная седмица неделя и предшествует началу Великого поста. Так как смысл поста в духовном росте, то перед его началом церковь призывает «предочиститься» — покаяться, попросить прощения, отпустить обиды. В Прощеное воскресенье во всех храмах служится вечерня, во время которой совершается чин прощения.

В праздничный день принято соблюдать определенный ритуал. В Прощеное воскресенье люди говорят друг другу: «Прости меня!» В ответ нужно сказать: «Бог простит, и я тебя прощаю!» и совершить троекратное христианское целование.

Традиция просить прощения в этот день соблюдается и в быту. Попросить прощения можно у родственников, друзей и знакомых. А можно отправить праздничную открытку или сообщение в социальных сетях.
 
