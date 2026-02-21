Размер шрифта
Американский боец UFC заявил, что не считает Чимаева мужчиной

Боец UFC Стрикленд заявил, что не считает Чимаева мужчиной
Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Шон Стрикленд заявил, что не считает россиянина Хамзата Чимаева мужчиной, передает Sport24 со ссылкой на Complex.

«Чимаев делает какое-то дерьмо, только когда у него за спиной десять чеченцев. Тот факт, что ты умеешь драться, не делает тебя мужчиной. Есть моменты, где дракой нельзя ничего решить», — сказал Стрикленд.

В 2025 году году Чимаев одержал победу над представителем Южно-Африканской Республики Дрикусом Дю Плесси единогласным вердиктом судейской коллегии и завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе. Чеченский боец доминировал над соперником в борьбе на земле на протяжении почти 22 минут, установив новый рекорд UFC по числу успешно нанесенных ударов за один поединок – 529. Победа Чимаева вызвала восторг у Конора Макгрегора.

Таким образом, 31-летний Чимаев, который представляет Объединенные Арабские Эмираты, одержал 15-ю победу в ММА, на его счету нет ни одного поражения.

Ранее российский боец принял участие в драке за кулисами UFC.
 
