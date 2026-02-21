Губерниев оценил уровень подготовки Коростелева на Олимпиаде

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что лыжник Савелий Коростелев мировой показал уровень подготовки на Олимпиаде, передает Sport24.

«Коростелев показал мировой уровень подготовки. Увы, этого недостаточно, чтобы бороться за медаль, но Савелий все равно огромный молодец. Он своё ещё возьмет на следующих стартах», — сказал Губерниев.

21 февраля Коростелев занял пятое место в марафоне на 50 км. Норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл масс-старт классическим стилем на 50 км на зимних Олимпийских играх — 2026, завоевав 11-ю золотую олимпийскую медаль.

На пьедестале оказались еще два норвежца: серебро выиграл Мартин Нюэнгет, Эмиль Иверсен стал бронзовым призером.

Для Клебо эта победа стала шестой на текущих Играх и 11-й в олимпийской карьере. После восьмой золотой награды ОИ сравнялся по количеству золотых наград с рекордсменами зимних Олимпиад — лыжницей Марит Бьорген, биатлонистом Уле-Эйнаром Бьорндаленом и лыжником Бьорном Дэли, а при выигрыше девятой награды установил рекорд по этому показателю, став единоличным лидером.



Ранее Коростелев одной фразой отреагировал на пятое место в олимпийском марафоне.