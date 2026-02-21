Санса Старк и будущая Лара Крофт. Софи Тернер — 30

21 февраля британской актрисе Софи Тернер исполнилось 30 лет. Она родилась в 1996 году в графстве Нортгемптоншир в семье бизнесмена и воспитательницы детского сада.

Спустя два года родители Тернер переехали в Честертон, где будущая актриса посещала местную подготовительную школу, а затем получила образование в частной школе для девочек. Она начала играть в театре с трех лет, стажировалась в Playbox Theatre, а также занималась бальными танцами.

В 2009-м Тернер получила роль Сансы Старк — старшей дочери лорда Винтерфелла Эддарда Старка — в сериале «Игра престолов» (2011–2019). Съемки начались в июле 2010-го, когда юной актрисе было 14 лет. Телевизионный дебют принес ей всемирную известность и признание кинокритиков.

«Я определенно получила сексуальное образование благодаря этому сериалу. Более чем достаточное», — шутила Тернер.