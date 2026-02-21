Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Фото

Санса Старк и будущая Лара Крофт. Софи Тернер — 30

Череда экранных злодеев: 11 лучших фильмов с Аланом Рикманом
Умер вокалист Shortparis Николай Комягин. Ему было 39
«Девушка мечты каждого американца». Синди Кроуфорд -- 60
Снежный апокалипсис в Москве: «Валли» ставит рекорды

21 февраля британской актрисе Софи Тернер исполнилось 30 лет. Она родилась в 1996 году в графстве Нортгемптоншир в семье бизнесмена и воспитательницы детского сада.

Спустя два года родители Тернер переехали в Честертон, где будущая актриса посещала местную подготовительную школу, а затем получила образование в частной школе для девочек. Она начала играть в театре с трех лет, стажировалась в Playbox Theatre, а также занималась бальными танцами.

В 2009-м Тернер получила роль Сансы Старк — старшей дочери лорда Винтерфелла Эддарда Старка — в сериале «Игра престолов» (2011–2019). Съемки начались в июле 2010-го, когда юной актрисе было 14 лет. Телевизионный дебют принес ей всемирную известность и признание кинокритиков.

«Я определенно получила сексуальное образование благодаря этому сериалу. Более чем достаточное», — шутила Тернер.
 
Теперь вы знаете
Внеземной интерес: зачем президенты США ищут инопланетян и что находят в секретных архивах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!