Сожгли лабубу и испекли «Царь-блин». Как в России отметили Масленицу

К своему концу подходит масленичная неделя. Масленица — один из древнейших и любимейших славянских праздников, широко отмечающихся в России. Он символизирует переход от зимы к весне и возобновление плодородия земли.

Традиционно праздничная неделя делится на Узкую Масленицу (первые три дня недели) и Широкую Масленицу (последние четыре дня). Понедельник носит название «Встреча», в этот день начинают печь блины и собираться на гуляния. Вторник прозвали «Заигрыши». В старину его посвящали сватовству и смотринам невест. За ним следовала «Лакомка», в которую зятья приходили к теще на блины. В четверг устраивали «Разгуляй» — катались на лошадях, проводили кулачные бои и играли в захват снежного городка, прыгали через костер, пели песни и танцевали. Пятницу называли «Тещины вечерки» — теща приходила к зятю с ответным визитом на блины, которые испекла ее дочь. В субботу — «Золовкины посиделки» — женщины также приглашали в гости родственников мужа, в особенности золовок (его сестер). В воскресенье, седьмой день Масленицы, устраивали «Проводы» — продолжали гуляния, кульминацией которых являлось сожжение чучела, служившего олицетворением зимы.

Хотя большинство из этих традиций остались в прошлом, сам праздник по-прежнему широко отмечается в России. Так, в Москве в рамках фестиваля «Зима в городе» проводятся гуляния, включающие в себя хороводы, концерты и театрализованные представления. В парке «Аргамач» в Липецкой области в качестве чучела сожгли гигантского лабубу, зрелище собрало более четырех тысяч человек. В Бахчисарайском парке миниатюр в Крыму испекли рекордный блин диаметром 3,5 метра, который нарекли «Царь-блин».

Одной из крупнейших площадок праздника вновь стал парк «Никола-Ленивец» в Калужской области. Там вместо чучела сожгли 25-метровый арт-объект в виде сердца.
 
