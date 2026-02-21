Глава МИД Финляндии оценила роль Европы в переговорах по Украине

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что Европа должна играть большую роль в урегулировании конфликта на Украине. Ее слова приводит издание Yle.

«Конечно, в какой-то момент. Но нужно договориться, чего мы хотим достичь этим диалогом и кто что делает. Мирные переговоры пока ни к чему не ведут», — сказала Валтонен.

По ее словам, в Финляндии есть компетентные переговорщики, в их числе, безусловно, бывший президент Саули Ниинисте.

17–18 февраля в Женеве прошли переговоры между представителями России, США и Украины. Во второй день встреча продлилась около двух часов. По итогам глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что беседа была «тяжелой, но деловой».

20 февраля бывший помощник экс-президента США Джорджа Буша-младшего Томас Грэм заявил об уровне серьезности переговоров между Россией и Украиной, какого не было ранее. По его словам, об этом свидетельствует минимальное число утечек.

Ранее Зеленский обозначил сроки следующих переговоров по Украине.