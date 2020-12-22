ГД приняла законопроект, позволяющий Роскомнадзору блокировать интернет-ресурсы за цензуру

Государственная дума на пленарном заседании во вторник, 22 декабря, приняла во втором чтении законопроект, позволяющий Роскомнадзору блокировать интернет-ресурсы, допускающие цензуру в отношении российских СМИ. Об этом сообщает ТАСС.

Документ вводит статус «владелец информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ».

Согласно законопроекту, Генеральный прокурор и его заместители по согласованию с Министерством иностранных дел России будут вправе присваивать такой статус владельцу информационного ресурса, допускающего дискриминацию в отношении публикаций СМИ РФ.

Речь в том числе идет о таких платформах, как YouTube, Facebook и Twitter. Роскомнадзор сможет в дальнейшем частично или полностью ограничивать доступ к ресурсам-нарушителям, включая возможность замедлять их трафик.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Антироссийская пропаганда»: как России противостоять зарубежным IT-компаниям

— Роскомнадзор требует от Facebook разблокировать аккаунт агентства Baltnews

— В ОП призвали ФАС разобраться со злоупотреблениями со стороны Google