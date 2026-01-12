Сотрудники французского посольства покинули Иран

Часть сотрудников посольства Франции в Тегеране покинула Иран на фоне продолжающихся массовых беспорядков в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.

Речь идет о второстепенном персонале дипмиссии, который выехал 11 и 12 января. Точное число отозванных сотрудников не уточняется. Всего в посольстве Франции в Иране обычно работают около 30 экспатриантов и несколько десятков местных сотрудников.

Массовые протесты начались в Иране в конце декабря 2025 года в связи с девальвацией национальной валюты. В ответ власти усилили меры безопасности, включая использование полицейского слезоточивого газа и пневматического оружия. Наиболее масштабные демонстрации прошли в Тегеране, а наиболее тяжелые столкновения зафиксированы на западе и юго-западе страны, в городах Малекшаха, Керманшах и Лордегане.

8 января власти отключили интернет в Иране. Также была ограничена телефонная связь в некоторых районах.

Ранее Белый дом допустил использование американской военной силы в Иране.