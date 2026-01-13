Размер шрифта
Зеленский одобрил похищения людей 225-м полком ВСУ

ТАСС: Зеленский поддержал похищения солдат 225-м полком украинской армии
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Украинский президент Владимир Зеленский одобрил похищение военными 225-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) солдат из смежных подразделений. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, сообщение ТАСС от 9 января о том, что военнослужащие 225-го штурмового полка похищают украинских военнослужащих из смежных подразделений и держат их в подвалах, вызвало огромный резонанс в украинском обществе. Многие блогеры-миллионники выступили с резкой критикой командования 225-го полка и ВСУ в целом, а некоторые из них напомнили о методах, которыми командование полка запугивает новобранцев и мобилизованных. Однако президенту Украины затея с похищением людей «очень зашла». В своем вечернем видеообращении Зеленский похвалил 225-й полк, о чем сразу сообщил в своих соцсетях соцсетях командир полка Олег Ширяев.

Российский силовик подчеркнул, что изначально командование 225-го полка не имело никаких указаний для похищения людей из других подразделений, в частности из 108-й бригады территориальной обороны. Поэтому получается, что «любая банда боевиков Ширяева» или командующего штурмовых войск Валентина Манько может совершенно спокойно приехать в соседнее подразделение и, не обращая никакого внимание на его командиров, набрать себе людей для нового «мясного» штурма.

29 июня сообщалось, что командование 225-го отдельного штурмового полка ВСУ, который был направлен на Сумское направление, запрещает солдатам связь с родными.

Ранее сообщалось, что на Украине вводят систему слежки за военнообязанными. 

