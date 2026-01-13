НАТО просит истребители у Турции для патрулирования над Балтией

НАТО обратилось к Турции с просьбой предоставить истребители F-16 для участия в миссии альянса по патрулированию воздушного пространства Балтийского региона в 2026 году на несколько месяцев раньше запланированной ротации. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Предложенная четырехмесячная ротация войск в Эстонии с августа по декабрь связана с усилением обороны альянса после нарушений Россией ее воздушного пространства, заявили источники агентства.

По их словам, Турция уже планировала разместить боевые самолеты в Румынии с декабря 2026 года по март 2027 года. При этом, по информации Bloomberg, Анкара пока не решила, как отреагирует на запрос НАТО.

Турецкие истребители в последний раз совершали патрулирование в рамках этой миссии в начале 2025 года.

В ноябре министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что страны Балтии не планируют создавать собственные военно-воздушные силы (ВВС), поскольку это очень дорого.

Ранее Израиль пригрозил заблокировать возможную продажу истребителей F-35 Турции.