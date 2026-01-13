Размер шрифта
В Киеве электричество подают лишь на два-три часа в сутки

ТАСС: свет в Киеве появляется всего на два-три часа в день
Yan Dobronosov/Reuters

Жители Киева сообщают о катастрофической ситуации с энергоснабжением: электричество в городе подается всего на два-три часа в сутки, отопление и водоснабжение работают с перебоями. Об этом ТАСС рассказали очевидцы.

По словам собеседников агентства, формальные графики отключений не соблюдаются. В пригородах ситуация еще тяжелее: там электричества нет практически постоянно, а сложности усугубляются снегом и сильным ветром.

«Свет включают хаотично, без какого-либо графика, всего на два или три часа в день», — сообщил житель Киева.

12 января Минобороны РФ сообщило, что российские войска уничтожили объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, задействованные в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), военные аэродромы, предприятия по производству дронов.

После этого стало известно, что авария на электросетях произошла в Одессе. Без света осталась часть жителей Одесского района, в частности Пересыпского района Одессы.

Ранее неизвестный обесточил почти 50 тыс. домов в Берлине. 

