В лесах России решили проложить дороги и установить дорожные знаки

«Известия»: лесные дороги в России разделят на два типа

Дороги в российских лесах разделят на две группы, там также появятся полосы отвода (места, где размещаются дорожные сооружения и объекты дорожного сервиса) и дорожные знаки, пишут «Известия».

В разработанных Минприроды «Правилах создания и содержания лесных дорог» они делятся на лесохозяйственные (создаются для движения транспорта в ходе деятельности по сохранению лесов) и лесотранспортные (предназначены для заготовки древесины, но могут использоваться и во время мероприятий по лесоустройству).

«При создании лесных дорог допускается проведение рубок лесных насаждений любого возраста, в том числе в защитных лесах», — говорится в документе.

Там уточняется, что ширина лесных дорог должна быть минимум 12–30 м, а при их эксплуатации нужно придерживаться требований по допустимой общей массе и габаритам транспортных средств, осевой нагрузке и скорости движения. Правила содержат и условия, снижающие негативное воздействие строительства трасс и их использования на леса и окружающую среду.

Автор «Подкаста лесника», член общественного совета при комитете подмосковного лесного хозяйства Михаил Садетдинов считает, что создание дорог улучшит противопожарные меры безопасности. По его словам, экстренные службы смогут оперативнее и мобильнее добираться до очагов пожаров, особенно на удаленных территориях.

Кроме того, дорожная сеть позволит удалять старые насаждения деревьев и облегчит профилактические рубки, что снизит риск возгорания, добавил эксперт.

«Есть большая вероятность, что под видом лесной дороги в том или ином месте появится многополосная магистраль или более короткий путь к какому-нибудь элитному коттеджному поселку», — предупредил вице-президент национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Он считает, что обеспечить выполнение требований к лесным дорогам будет сложно из-за длительности надзорных мероприятий.

