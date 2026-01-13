Размер шрифта
В еще одном украинском городе прогремел взрыв

В Одессе произошел взрыв на фоне воздушной тревоги
На юге Украины произошел взрыв в Одессе. Об этом сообщает издание «Общественное. Новости».

По данным онлайн-сервиса оповещения населения, в Одесском районе действует воздушная тревога. Она также объявлена в некоторых районах Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей.

До этого взрывы произошли в Павлограде на юго-востоке республики.

Российские военные в ночь на 9 января нанесли удар «Орешником» по объектам во Львовской области. Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировое сообщество и в первую очередь США отреагировать на атаку. Глава МИД страны Андрей Сибига сообщил, что Киев срочно созывает Совет безопасности ООН.

Целью «Орешника» во Львовской области был авиаремонтный завод, заявило Минобороны РФ. По информации ведомства, были поражены производственные цеха, складские помещения с БПЛА и инфраструктура аэродрома предприятия.

Мэр Львова не стал раскрывать точное место удара, однако признал, что один из объектов критической инфраструктуры получил «ужасные повреждения». На этом фоне в НАТО выразили мнение, что Россия с помощью «Орешника» хочет заставить альянс прекратить поддерживать Украину.

Ранее постпред РФ в ООН рассказал, как долго Россия будет решать проблемы с Украиной по-военному.

