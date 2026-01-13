Депутаты изучат данные о последствиях употребления алкоголя в период новогодних праздников

В Госдуме попросили данные о последствиях употребления алкоголя в праздники

Депутаты Госдумы запросили у Минздрава данные о последствиях употребления алкоголя россиянами в период новогодних праздников, чтобы оценить эффективность ограничительных мер. Об этом сообщило РИА Новости.

Они запрашивают статистические данные за период с 29 декабря по 11 января, а конкретно общее количество зарегистрированных случаев алкогольных отравлений, количество массовых отравлений спиртосодержащей продукцией, количество госпитализаций в связи с алкогольным отравлением, количество случаев алкогольных отравлений с летальным исходом, источники отравления.

Депутаты также направили обращение начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаилу Черникову, чтобы он предоставил сведения об общем количестве ДТП, связанных с управлением транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

В Госдуме при помощи этих данных намерены оценить ситуацию в регионах и определить, какие меры работают, а какие требуют корректировки, в том числе в части регулирования оборота алкогольной продукции в праздничные периоды.

9 января губернатор Вологодской области Георгий Филимонов предупредил жителей региона о возможных «диверсиях», которые связаны с продажами суррогатного алкоголя.

Ранее врач дал советы, как восстановить организм после новогодних праздников.