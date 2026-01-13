Размер шрифта
Медведев высказался о проекте аннексии Гренландии, который внесли в конгресс США

Медведев заявил, что был прав по поводу планов США на Гренландию
Екатерина Штукина/РИА Новости

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в Max, что был прав по поводу планов США по аннексии Гренландии.

«Я был прав: законопроект об «аннексии Гренландии и предоставлении статуса штата» США только что внесли в американский Конгресс», — написал он.

Поздно вечером 12 января член палаты представителей США от Республиканской партии Рэнди Файн внес на рассмотрение конгресса законопроект о возможном присоединении Гренландии к Соединенным Штатам и предоставлении ей статуса штата.

В случае принятия документа, президент США Дональд Трамп получит полномочия по принятию необходимых шагов для присоединения острова.

Кроме того, в этот день пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что американский лидер очень четко обозначил свою позицию по Гренландии — он хочет, чтобы Соединенные Штаты приобрели остров.

Ранее GN сообщило о способе ЕС спасти Гренландию от Трампа при помощи России.

