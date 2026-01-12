Размер шрифта
Один человек пострадал при атаке беспилотников на Елец

В Ельце повреждена скорая помощь, ехавшая на вызов к пострадавшему от БПЛА
Один человек пострадал во время атаки беспилотников на Елец. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

Пострадавшего с осколочным ранением доставили в больницу. Там ему оказывают необходимую помощь.

«Машина скорой помощи оказалась под ударом обломков и получила повреждения, но врачи не остановились и продолжили движение к пострадавшему», — написал Артамонов.

Кроме того, в результате падения обломков беспилотников загорелись несколько частных домов — пожарные оперативно ликвидировали возгорания. Кроме того, было повреждено остекление в трехэтажном жилом доме и ряде частных домов. Все сигналы об обнаружении обломков отрабатываются экстренными службами, добавил губернатор.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ атаковали FPV-дроном движущийся гражданский автомобиль в селе Страчово Суземского района.

Ранее более 40 домов были повреждены при атаке дронов ВСУ на Воронеж.

