Ученые обнаружили невозможную активность вокруг мертвой звезды

Астрономы с помощью Очень большого телескопа Европейской южной обсерватории обнаружили необычную ударную волну вокруг мертвой звезды RXJ0528+2838 — структуры, существование которой противоречит современным представлениям об эволюции таких объектов. Наблюдения показали, что компактный белый карлик формирует мощный «носовой удар» в межзвездной среде, хотя, согласно всем известным механизмам, он не должен был бы создавать ничего подобного. Работа опубликована в журнале Nature Astronomy.

RXJ0528+2838 находится на расстоянии около 730 световых лет от Земли и представляет собой белый карлик — плотное остаточное ядро звезды малой массы. Он входит в двойную систему: рядом с ним обращается звезда солнечного типа. По мере движения системы сквозь межзвездный газ формируется дугообразная структура, похожая на волну перед носом корабля. Такие ударные волны обычно возникают из-за мощных истечений вещества от центральной звезды.

«Мы обнаружили нечто ранее не виданное и, главное, совершенно неожиданное», — рассказал Симоне Скаринджи, доцент Даремского университета и один из руководителей исследования. Его коллега Кристиан Илкевич из Астрономического центра имени Николая Коперника добавил: наблюдения указывают на сильный отток вещества, который, согласно текущему пониманию, просто не должен существовать в такой системе.

В большинстве двойных систем вещество с обычной звезды перетекает на белый карлик, формируя вокруг него аккреционный диск. Именно такие диски считаются источником мощных выбросов материи. Однако RXJ0528+2838 не демонстрирует никаких признаков наличия диска, что делает происхождение обнаруженной туманности особенно загадочным. «

Осознание того, что, казалось бы, спокойная система без диска способна создать столь эффектную структуру, стало редким «вау-моментом»», — признался Скаринджи.

Впервые странную туманность заметили на снимках телескопа имени Айзека Ньютона в Испании. Затем объект детально изучили с помощью прибора MUSE на Очень большом телескопе Европейская южная обсерватория. Эти данные позволили точно установить, что ударная волна действительно связана с самой двойной системой, а не является случайным межзвёздным облаком.

Форма и размеры структуры указывают на то, что белый карлик выбрасывает вещество как минимум тысячу лет. Ученые предполагают, что ключевую роль здесь может играть сильное магнитное поле звезды. Оно способно направлять вещество от компаньона напрямую на поверхность белого карлика, минуя стадию образования диска. Однако расчеты показывают, что нынешняя сила магнитного поля объясняет лишь часть наблюдаемого эффекта.

Открытие ставит под сомнение стандартные модели взаимодействия вещества в экстремальных двойных системах и указывает на существование неизвестного источника энергии. В будущем астрономы рассчитывают найти больше подобных объектов с помощью строящегося Чрезвычайно большого телескопа, что поможет приблизиться к разгадке этой космической тайны.

