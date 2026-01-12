Мбаппе стал причиной ухода главного тренера из «Реала»

Испанский тренер Хаби Алонсо принял решение покинуть мадридский «Реал» из-за его испортившегося отношения с лидерами команды. Об этом сообщает The Touchline.

Как сообщает источник, окончательное решение об уходе тренер принял после инцидента с Килианом Мбаппе. После поражения в финале Суперкубка Испании от «Барселоны» Алонсо попросил своих футболистов построиться в «коридор чести» для победителей. Однако Мбаппе жестом увел игроков, проигнорировав указание наставника.

12 января «Реал Мадрид» объявил об увольнении главного тренера Хаби Алонсо. Соглашение со специалистом расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Новым главным тренером «Реала» назначен 42-летний Альваро Арбело, у которого это будет первый тренерский опыт Арбелоа во взрослом футболе. Ранее он работал с молодежными командами в системе «Реала». Как игрок Арбелоа провел в мадридском клубе 12 лет, сыграл 238 матчей и выиграл восемь трофеев, включая два Кубка европейских чемпионов.

Мадридский «Реал» потерпел поражение в финале Суперкубка Испании, уступив «Барселоне» со счетом 3:2. «Реал» вел 2:2, однако пропустил решающий мяч на 73-й минуте после рикошета от своего же защитника.

Ранее Мбаппе обратился к Алонсо после увольнения тренера из «Реала».