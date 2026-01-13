Небензя в ООН привел данные о пострадавших среди гражданских при ударах ВСУ

Небензя: 367 гражданских лиц пострадали при ударах ВСУ в декабре

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности международной организации по Украине привел данные о пострадавших среди гражданского населения в результате украинских атак в декабре 2025 года. Его слова передает ТАСС.

«В декабре 2025 года число пострадавших от ударов ВСУ гражданских лиц составило как минимум 367...», — цитирует агентство дипломата.

Небензя добавил, что 56 человек получили травмы, несовместимые с жизнью.

12 января глава Воронежа Сергей Петрин сообщил, что в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на город в ночь на 11 января зафиксированы значительные разрушения в жилом секторе. По его информации, повреждены 12 многоквартирных зданий, 43 частных дома, и, по предварительным данным, 86 автомобилей. Кроме того, пострадали не менее четырех человек.

Ранее один человек пострадал при атаке беспилотников на Елец.