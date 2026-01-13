Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Притязания США на Гренландию
Новости политики

Небензя в ООН привел данные о пострадавших среди гражданских при ударах ВСУ

Небензя: 367 гражданских лиц пострадали при ударах ВСУ в декабре
MFA Russia/Global Look Press

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности международной организации по Украине привел данные о пострадавших среди гражданского населения в результате украинских атак в декабре 2025 года. Его слова передает ТАСС.

«В декабре 2025 года число пострадавших от ударов ВСУ гражданских лиц составило как минимум 367...», — цитирует агентство дипломата.

Небензя добавил, что 56 человек получили травмы, несовместимые с жизнью.

12 января глава Воронежа Сергей Петрин сообщил, что в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на город в ночь на 11 января зафиксированы значительные разрушения в жилом секторе. По его информации, повреждены 12 многоквартирных зданий, 43 частных дома, и, по предварительным данным, 86 автомобилей. Кроме того, пострадали не менее четырех человек.

Ранее один человек пострадал при атаке беспилотников на Елец.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27605491_rnd_7",
    "video_id": "record::1e08c79d-c46c-4e35-bd4e-371ab918d617"
}
 
Теперь вы знаете
Глубоко фальшиво и запрещено шариатом. Как делают дипфейки и реально ли их распознать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+