Россиянам объяснили, почему магазинный торт не черствеет неделями и что это говорит о нем

Обычно торты хранятся в холодильнике не более 2–3 дней, однако некоторые производители выпускают недорогие десерты, которые могут храниться до 90 суток и при этом оставаться мягкими. Что это говорит о добавках в них, «Газете.Ru» рассказала старший преподаватель кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Ксения Кузнецова.

«Долгий срок сохранения мягкости магазинных тортов объясняется использованием пищевых добавок, замедляющих процесс черствения. В натуральных бисквитах влага испаряется, крахмал кристаллизуется — отсюда быстрое черствение продукта», — объяснила она.

Промышленные кондитерские изделия содержат:

Химические консерванты (сорбаты, бензоаты) — подавляют рост плесени; Эмульгаторы (лецитин, Е471) — удерживают влагу; Стабилизаторы (ксантановая камедь, гуар) — препятствуют расслоению крема; Антиокислители (аскорбиновая кислота) — продлевают свежесть.

«Долгий срок хранения торта — маркер искусственных добавок, которые допустимы, но требуют умеренного потребления. Часть добавок (например, гидрогенизированные жиры в кремах) могут негативно влиять на здоровье при регулярном употреблении», — заявила эксперт.

Лучше выбирать десерты с коротким сроком годности. В них тоже есть консерванты, но это натуральные добавки: соль, сахар и лимонная кислота. Однако важно помнить, что сладкое нежелательно употреблять каждый день, резюмировала специалист.

Ранее выяснилось, что россияне полюбили бенто-торты.