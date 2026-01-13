Стали известны подробности о коте из Москвы, признанном самым красивым в мире

Самый красивый кот в мире живет в московском питомнике и зовется Далмошей

Совладелец и заводчик московского питомника Darlen Fleur Дарья Грузинова рассказала о коте, признанном самым красивым в мире. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Полуторалетний кот абиссинской породы имеет длинное и сложное имя — Darlen Fleur Dalmore Black, в первых буквах которого зашифрованы инициалы родителей и очередность помета. Но дома его ласково называют Далмоша. Из-за великолепных данных кота не продали, а оставили у заводчиков в качестве производителя питомника.

По словам Грузиновой, несмотря на свой брутальный вид, Далмоша очень нежен. У него выставочный темперамент: очень харизматичный, активный и любопытный. Кот выставляется с четырехмесячного возраста. К полутора годам он стал чемпионом мира и «трипл мастером» (почетное звание для выдающихся животных, которые достигают максимальных результатов). Также он неоднократно становился «дженералом» и «супримом» всей выставки (аналог гран-при). В прошлом году Далмоша побывал почти на 50 выставках в России, Белоруссии, Таиланде, Турции, Хорватии.

Грузинова подчеркнула, что сейчас абиссинские кошки являются самой популярной породой в Москве.

12 января сообщалось, что абиссинский кот из России стал самым красивым представителем семейства кошачьих в 2025 году по версии Всемирной федерации кошек (World Cat Federation, WCF).

