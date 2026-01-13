Размер шрифта
Спорная квартира Долиной числится под арестом

РИА Новости: на проданную Долиной квартиру все еще наложен арест
РИА Новости

Квартира в Хамовниках, которая была объектом судебного разбирательства между певицей Ларисой Долиной и покупательницей недвижимости Полиной Лурье, все еще числится под арестом, передает РИА Новости.

Согласно регистрационным сведениям, на квартиру площадью более 220 кв. м, все еще наложен арест.

Долина больше года отказывалась покинуть недвижимость, которую сама продала за 112 млн руб. Покупательница с двумя маленькими детьми Полина Лурье осталась без жилья и денег, а певица заявила, что ее обманули мошенники. Все предыдущие суды принимали решения в пользу звезды, но 16 декабря высшая судебная инстанция встала на сторону покупательницы.

12 ноября стало известно, что звезду будут выселять из квартиры в Хамовниках с помощью судебных приставов — сторона Лурье обратилась в ФССП (Федеральную службу судебных приставов). Адвокат певицы утверждает, что в отношении артистки уже открыли исполнительное производство, но она готова освободить жилье добровольно. А представитель покупательницы уточнил, что пока лишь подано заявление. По данным СМИ, выселение может начаться 19 января. Сама Долина сейчас отдыхает в Абу-Даби с семьей и должна вернуться на родину через неделю.

Ранее Долину обвинили в захвате берега у подмосковного ручья.

