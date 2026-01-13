Размер шрифта
Начались торги по продаже аэропорта Домодедово

Открылась подача заявок на торги по продаже аэропорта Домодедово
Началась подача заявок на участие в торгах по продаже 100% акций холдинга, владеющего аэропортом Домодедово. Информация о лоте размещена в государственной информационной системе «Торги».

Начальная цена холдинга составляет более 132 миллиардов рублей. Шаг аукциона — 1,32 миллиарда рублей (1% от стоимости). Задаток в размере 26,45 миллиарда рублей необходимо внести в период с 13 по 19 января 2026 года. Передача имущества новому владельцу должна состояться не позднее чем через 30 дней после полной оплаты.

В декабре прошедшего года министр финансов России Антон Силуанов сообщал, что аукцион по приватизации аэропорта Домодедово пройдет в начале 2026 года. По его словам, потенциальные покупатели на данную недвижимость имеются.

До этого глава Минфина России заявлял, что заинтересован как можно быстрее продать аэропорт Домодедово. Он добавил, что реализация данной недвижимости государства будет проходить на открытых торгах, чтобы была «рыночная стоимость и состязательство».

Ранее Силуанов назвал доходы бюджета от НДФЛ в 2025 году. 

