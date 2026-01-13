На юго-востоке Украины прогремели взрывы

В Павлограде на юго-востоке Украины произошли взрывы. Об этом сообщает «Укринформ».

По данным онлайн-сервиса оповещения населения, в Днепропетровской области, где находится город, действует воздушная тревога.

Российские военные в ночь на 9 января нанесли удар «Орешником» по объектам во Львовской области. Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировое сообщество и в первую очередь США отреагировать на атаку. Глава МИД страны Андрей Сибига сообщил, что Киев срочно созывает Совет безопасности ООН.

Целью «Орешника» во Львовской области был авиаремонтный завод, заявило Минобороны РФ. По информации ведомства, были поражены производственные цеха, складские помещения с БПЛА и инфраструктура аэродрома предприятия. Мэр Львова не стал раскрывать точное место удара, однако признал, что один из объектов критической инфраструктуры получил «ужасные повреждения». На этом фоне в НАТО выразили мнение, что Россия с помощью «Орешника» хочет заставить альянс прекратить поддерживать Украину.

Ранее военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок объяснил, почему Украина не может сбить «Орешник».