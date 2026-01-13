Россиянам дали советы, как организовать путешествие большой компанией и не рассориться

Чем больше людей вовлечено в поездку, тем сложнее синхронизировать планы, договориться о бюджете и организовать бытовые вопросы. Чтобы групповая поездка прошла гладко, Анастасия Бардина, руководитель по развитию направления отелей в Авитo Путешествиях в разговоре с «Газетой.Ru» дала советы по опыту организаторов и активных путешественников.

Главное правило — договоритесь о базовых правилах поездки и синхронизируйте планы.

«Последнее, с чего хочется начинать подготовку к отпуску, — с онлайн-таблиц. Их и на работе достаточно. Но именно это самый простой способ быстро договориться внутри большой компании о планах. В таблице нужно зафиксировать четыре вещи: формат отдыха: спокойный пляж, активные экскурсии, поход, гастрономическое путешествие; бюджет: максимальный комфортный порог на человека; уровень размещения: хостел, апартаменты, отели, дом или вилла; обязательные точки программы — must-see для каждого. После этого можно переходить к маршруту. Хорошая практика — попросить каждого участника назвать 2–3 желанные активности, а затем объединить их в общий план: сгруппировать по темам, расстоянию и логике перемещений, составить рабочий маршрут по дням», — объяснила она.

В плане-таблице должны быть обязательно указаны дата, место, активность и ответственный за организацию. Здесь же можно распределить роли: кто отвечает за жилье, кто за досуг, считает финансы или ищет кафе и заведения с хорошими отзывами.

Путешествие большой компанией расширяет возможности выбора жилья. Наряду со стандартными отдельными номерами в отелях можно рассмотреть просторные апартаменты в городе или загородный коттедж, где вся компания живет вместе. Это часто удобнее в бытовом плане и выгоднее по цене на человека.

Важно заранее продумать сценарии отдыха и выбрать размещение под них. Если планируются вечеринки, то лучше сразу отметить этот параметр при поиске, что снимет вопросы и снижает риск недопонимания с владельцем жилья. При поиске жилья также можно сразу выбрать желаемые опции: баню или сауну, бассейн, зону барбекю или мангал.

«При этом важно учитывать, что внутри большой компании потребности могут отличаться. Кто-то предпочитает ложиться рано и ценит тишину, кто-то наоборот. Одни любят готовить самостоятельно, а другим нужны стабильные завтраки и сервис. В таких случаях отель может быть более подходящим вариантом: понятные правила, питание, единые стандарты и предсказуемый уровень комфорта», — отметила эксперт.

То же самое касается логистики: кому-то предпочтительнее общий трансфер с водителем, кто-то больше любит сам сидеть за рулем, а кому-то хочется почувствовать город через перемещение на общественном транспорте.

«В поездках большой компанией обычно сходятся разные ожидания по уровню комфорта, бюджету и количеству активностей. Чтобы схема оплат была понятной и прозрачной для всех участников, имеет смысл заранее определить порядок расчетов. Для удобства расходы можно разделить на две группы: общие (жилье, транспорт, продукты) и личные (экскурсии по интересам, сувениры, напитки). Отдельно обсудите питание вне дома. Здесь возможны разные модели:

делим счет поровну; каждый платит за себя; какой-то смешанный формат», — посоветовала эксперт.

Чтобы не считать вручную, удобно использовать приложения для совместных затрат. Популярные варианты, которые корректно работают в России: Splitwise, Tricount, Settle Up. Они фиксируют расходы, распределяют между участниками и помогают подвести итог уже после поездки.

«В большой компании важно сохранить ощущение проживания совместного опыта, но при этом не превращать отпуск в обязательную программу. Хороший подход — сочетать 1–2 общие активности в день с временем, когда каждый может заняться своим: погулять отдельно, посидеть в кафе, пойти на мастер-класс по интересам или просто отдохнуть без планов. Это позволяет сохранять комфортный темп и дает возможность каждому прожить поездку по-своему», — рекомендовала она.

