Минцифры представило список российского ПО, обязательного для предустановки

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций представило список российского программного обеспечения, обязательного для предустановки на гаджетах, продаваемых в России. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

В перечень вошли примерно 30 приложений. Список сформирован на основе рейтинга популярности программ.

В категории браузеров, поисковых, навигационных систем и облачных сервисов для хранения данных лидируют продукты «Яндекса», среди категорий «электронная почта» и «новостной агрегатор» — Mail.ru Group, среди антивирусных систем — Kaspersky, офисного ПО — «Мой офис», соцсетей — «ВКонтакте» и «Одноклассники». Также на устройствах должны быть приложения портала госуслуг и платежной системы «Мир».

«Предустановка ПО — часть стратегии, направленной на импортозамещение и развитие собственных цифровых продуктов. Нововведение позволит создать более сбалансированные условия для конкуренции российских разработок с зарубежным программным обеспечением», — отметили в Минцифры.

Отмечается, что пользователи всегда смогут установить альтернативные программы.

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