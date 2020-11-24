Хакеры в 2020 году в 1,6 раза чаще атаковали информационные ресурсы России

Хакеры в 2020 году стали в 1,6 раза чаще атаковать российские информационные ресурсы. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, передает РИА «Новости».

По его словам, ежегодно растет активность хакеров, предпринимающих попытки несанкционированного доступа к ресурсам органов государственной власти и организаций, а также они пытаются блокировать и получить доступ к охраняемым банкам данных к скрытому управлению информационными системами.

«Одновременно актуальным остается вопрос использования уязвимостей применяемого в государственных органах и организациях программного обеспечения в разведывательных целях», — отметил Патрушев.

Он добавил, что более 30% зафиксированных уязвимостей может быть использовано дистанционно для проведения компьютерных атак на информационную инфраструктуру.

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