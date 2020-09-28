Суд заблокировал запрет США на скачивание TikTok
Американский суд запретил властям страны наложить блокировку на скачивание китайского приложения TikTok. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на соответствующее решение.
Оно должно было вступить в силу в 23.59 по местному времени (06.59 по мск).
Согласно условиям запрета, Apple и Google должны были удалить приложение из своих магазинов приложений.
Агентство уточняет, что судебное решение носит временный характер.
Администрация Соединенных Штатов обвиняет TikTok в том, что приложение может передавать данные американцев властям КНР. В связи с этим Трамп в августе подписал указы «О борьбе с угрозой TikTok» и «О борьбе с угрозой WeChat», где дал месяц на прекращение в американской юрисдикции любых сделок с ByteDance.
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