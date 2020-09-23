Киев может ввести санкции против российских онлайн-сервисов

Кабмин Украины в связи с выходом Wildberries на рынок страны рассмотрит возможность введения санкций против российских онлайн-сервисов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинского министра культуры Александра Ткаченко.

Речь идет о применении специальных экономических и других ограничительных мер к онлайн-сервисам, «которые пропагандируют и предлагают продукцию разного рода и контент российского происхождения в разрезе продуктов и сериалов, которые запрещены законом», заявил Ткаченко.

21 сентября российский интернет-ритейлер Wildberries запустил продажи на Украине.

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