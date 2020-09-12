Американская компания признала причастность к блокировкам интернета в Белоруссии

В редакцию Bloomberg попала запись конференции, проведенной для сотрудников американской компании Sandvine Inc, где руководство признало, что их оборудование может использоваться для блокировок и цензуры.

Ранее Bloomberg сообщил, что проблемы с интернетом в Белоруссии, которые начались в день президентских выборов 9 августа были созданы искусственно с помощью оборудования, произведенного Sandvine. По данным агентства, данное оборудование дало возможность заносить в черный список до 150 миллионов URL-адресов веб-сайтов. В самой компании заверили, что стремятся поддерживать «высочайший уровень этики и честности в своей деятельности на рынке». При этом белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что интернет в стране отключают «из-за границы», а не по инициативе властей.

Однако исследовательская группа из Канады Citizen Lab установила, что устройства Sandvine были задействованы против пользователей в Турции, Сирии и Египте. Кроме того, данное оборудование использовалось для блокировки и цензуры соцсетей в России, КНР, Иране и других странах.

Агентство пишет, что технический директор Sandvine Александр Хаванг в ходе конференции признал, что Минск может использовать оборудование компании для блокировки веб-сайтов и мессенджеров. В то же время он добавил, что в Sandvine пришли к выводу: интернет и доступ к определенным материалам на веб-сайтах «не являются частью прав человека».

«Мы не хотим играть в «мировую» полицию, — заявил Хаванг. — Мы считаем, что каждой суверенной стране должно быть позволено устанавливать свою собственную политику в отношении того, что разрешено, а что нет, в этой самой стране».

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Два новостных сайта заблокировали в Белоруссии

— В центре Минска начались перебои в работе мобильного интернета

— В Минске операторы опять снизили скорость интернета по требованию властей